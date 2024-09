Tunisiennes en Arabie Saoudite : détention illégale et conditions de travail choquantes

Ces derniers jours, les appels de détresse lancés par des Tunisiennes travaillant en Arabie Saoudite se sont multipliés, mettant en lumière des violations graves des droits humains. Après un conflit avec leur employeur, plusieurs d’entre elles ont été illégalement détenues et menacées d’emprisonnement, tout en étant soumises à des conditions de travail bien inférieures à ce qui avait été convenu avant leur départ.

Lors de son intervention dans le programme “Politika” sur Radio Jawhara FM, Nadhia Ben Ali, originaire de Sousse, a expliqué que, bien que la situation ait semblé calme au début, les conditions de travail se sont rapidement détériorées. Elles ont découvert que leurs heures de travail dépassaient les huit heures quotidiennes prévues. Les plaintes et les demandes de clarification ont été ignorées, et les employeurs ont fait preuve de mépris, allant jusqu’à humilier publiquement les employées. En cas de protestation, les menaces de violence étaient fréquentes. Nadhia a également rapporté que, malgré leurs demandes pour retourner en Tunisie, leurs efforts ont été entravés par l’employeur et ses avocats, qui ont refusé de faciliter leur retour. Les travailleuses se retrouvent ainsi dans une situation de détresse et de vulnérabilité extrême, sans recours efficace pour améliorer leur condition ou revenir chez elles.