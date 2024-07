Présidentielle 2024 : Bouasker appelle les candidats à fournir des dossiers complets

Le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Farouk Bouasker, a appelé, vendredi, les candidats souhaitant se présenter à la présidentielle prévue le 6 octobre prochain à fournir leurs dossiers et leurs parrainages dans leur entièreté afin d’éviter d’éventuelles régularisations.

Dans une déclaration aux médias, en marge d’une visite effectuée à la cellule d’accréditation électorale, à Tunis, Bouasker a indiqué que les candidats peuvent compléter leurs dossiers ou leurs parrainages jusqu’à la date du 6 août prochain, date limite de dépôt de candidatures qui débutera le 29 juillet courant.

Par ailleurs, Bouaskar a indiqué que l’accréditation électorale permet d’observer le processus électoral dans toutes ses étapes, depuis la phase d’enregistrement et de mise à jour, en passant par l’acceptation des candidatures, jusqu’à la campagne électorale, le jour du scrutin et enfin l’annonce des résultats.

Pour rappel, l’ISIE avait annoncé à la mi-juillet la réception des demandes d’accréditation des observateurs, des journalistes locaux et internationaux et des invités pour observer et couvrir l’élection présidentielle et ce, jusqu’au 28 septembre prochain.