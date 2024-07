Sousse : Installation de 25 caméras de surveillance

La municipalité de Sousse a procédé à l’installation de 25 caméras de surveillance au niveau des principales intersections de la ville, suite à l’obtention de l’aval de l’Instance nationale de protection des données personnelles (INPD).

Ce dispositif s’ajoute au nombre important de caméras de surveillance installées depuis 2020 aux principales rues et zones sensibles de la ville de Sousse, et dont la loi autorise l’usage, sous réserve de respect des lois régissant l’installation, l’analyse et le stockage des données, a indiqué à la TAP, le secrétaire général de la municipalité de Sousse et chargé de sa gestion, Mourad Ben Salem.

L’objectif principal de ce dispositif est d’inscrire la ville de Sousse de plein pied dans le projet de ville intelligente, mis en œuvre par la commune de la place en coopération avec des partenaires suisses.

Il s’en est suivi que des caméras de surveillance ont déjà été installées au niveau des administrations, structures sportives et culturelles, parcs publics, entrées de la Médina, centre-ville et artères principales de la ville, a-t-il souligné.

Les nouvelles caméras disposent d’une grande capacité de reconnaissance faciale ainsi que des plaques d’immatriculation des véhicules, contribuant ainsi à identifier les points d’encombrement, à l’inspection des infractions au code de la route, et à épauler les forces de sécurité dans l’effort de lutte contre la criminalité.