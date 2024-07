Incendie dans la forêt de Mouwamnia : deux hectares détruits

Un incendie s’est déclaré dans la forêt de Mouwamnia, relevant de la délégation de Ain Draham, détruisant deux hectares de forêt de pins maritimes. Selon le correspondant de Mosaïque FM, Abdelkarim Selatni, les équipes de la Protection Civile et des Forêts ont immédiatement intervenu pour contenir le feu.

La salle des opérations de la Protection Civile de Ain Draham a été alertée du sinistre, et les équipes de Ain Draham, Tabarka, et le centre saisonnier de Fernana se sont rapidement mobilisées. Elles ont utilisé trois camions-citernes de la Protection Civile et deux camions d’incendie forestiers pour maîtriser les flammes. Grâce à leurs efforts conjoints, ils ont réussi à contrôler l’incendie qui avait ravagé environ deux hectares, brûlant des arbres de pin d’Alep et des herbes sèches.