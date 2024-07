Panne mondiale chez Microsoft : chaos dans les aéroports, la bourse, les hôpitaux… le monde est paralysé !

Ce vendredi, une panne mondiale chez Microsoft a paralysé de nombreux secteurs à travers le globe, affectant principalement les clients professionnels. La multinationale américaine a annoncé que cette interruption massive résultait d’une mise à jour du logiciel antivirus développé par la société CrowdStrike.

Impact Global et Répercussions

La panne a touché divers domaines, des compagnies aériennes aux médias en passant par les banques. À Berlin, l’aéroport a vu ses services d’enregistrement interrompus avant de reprendre progressivement, bien que des retards persistent. Au Royaume-Uni, la chaîne de télévision Sky News a pu reprendre ses émissions après une interruption de plusieurs heures. En France, la SNCF a indiqué ne pas rencontrer de difficultés majeures, tout en restant vigilante. Cependant, le principal opérateur ferroviaire britannique a été affecté.

La Cause de la Panne : CrowdStrike

CrowdStrike, une entreprise américaine de cybersécurité fondée en 2011 et basée à Austin, Texas, est à l’origine de cette panne géante. La mise à jour défectueuse de leur antivirus, intégré au système Microsoft, a provoqué l’apparition de l’« écran bleu de la mort » sur de nombreux ordinateurs professionnels.

Solutions et Recommandations

Pour les utilisateurs de Windows ayant rencontré ce problème, il est recommandé de démarrer leur ordinateur en mode sans échec (touche F4 au démarrage). Ensuite, il faut accéder au disque C: et se rendre dans le dossier C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike. Il est nécessaire de supprimer le fichier commençant par C-00000291 et se terminant par .sys, puis redémarrer l’ordinateur. Alternativement, le dossier CrowdStrike peut être renommé, mais cette opération requiert généralement des privilèges d’administrateur, ralentissant ainsi la résolution du problème. Pour éviter l’activation de la mise à jour, il est conseillé de ne pas démarrer l’ordinateur.

Réactions et Perspectives

CrowdStrike a rapidement corrigé son programme et confirmé les étapes nécessaires pour rétablir le système. Cette panne souligne l’importance cruciale des mises à jour de sécurité et la vigilance nécessaire pour éviter de telles interruptions à grande échelle.

Cette panne mondiale a mis en lumière la dépendance des infrastructures critiques vis-à-vis des technologies numériques et des mesures de cybersécurité. La coordination rapide et les solutions proposées montrent l’importance d’une réponse agile et efficace face à des incidents de cette envergure.