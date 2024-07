Décès de l’acteur égyptien Tamer Diai

Le mercredi 17 juillet 2024, le monde artistique égyptien a perdu une de ses figures emblématiques, l’acteur Tamer Diai, comme l’ont rapporté plusieurs sites d’information égyptiens.

L’annonce de son décès a été faite par son collègue et ami Mohamed Ali Rezk, qui a exprimé sa profonde tristesse sur Facebook : “Inna lillahi wa inna ilayhi raji’un. Mon ami et grand frère de longue date, Tamer Diai, est décédé. Que Dieu ait pitié de toi, Tamer, et te fasse entrer au paradis. Puisse Dieu te récompenser pour tes épreuves dans ce monde. Nous vous demandons de lire la Fatiha et de prier pour lui.” Tamer Diai avait récemment révélé son testament après avoir survécu à une crise cardiaque et subi une opération. Il avait demandé à ses proches de prier pour lui après son départ et insisté sur l’importance de leur présence à ses funérailles, qu’il considérait plus significative que les condoléances, afin d’augmenter ses mérites spirituels.