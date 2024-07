Présidentielle : 42 personnes ont retiré le formulaire de parrainage

Le nombre de personnes ayant retiré le formulaire de parrainage à l’intérieur du pays et à l’étranger a atteint jusqu’à ce jeudi 42, annonce Najla Abrougui, membre du Conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE).

Dans une déclaration, jeudi, à l’agence TAP, Abrougui a précisé que ce nombre concerne ceux qui se sont présentés de manière personnelle et ceux qui se sont présentés au nom du candidat potentiel moyennant une procuration légale et spéciale au siège centrale de l’ISIE, aux sièges des instances régionales et aux sièges des missions consulaires et diplomatiques à l’étranger.

L’Instance des élections n’a aucun lien avec la liste relayée, depuis hier mercredi, sur les réseaux sociaux, qui comporte 22 candidats aux élections présidentielles, a-t-elle souligné.

Par ailleurs, Najla Abrougui a fait noter que l’ISIE a décidé de n’accepter qu’une procuration légale et spéciale authentifiée auprès des autorités administratives compétentes ou établie par un huissier avec pour objectif retrait du formulaire du parrainage au titre de la présidentielle 2024.