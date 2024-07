Le Parlement arabe a dénoncé le bombardement par l’occupation sioniste d’une école abritant des milliers de déplacés dans le camp de Nuseirat, dans le centre de la bande de Ghaza, considérant cet acte comme étant “une continuation de la guerre génocidaire” contre les civils palestiniens.

Le Parlement arabe a indiqué dimanche dans un communiqué relayé par l’agence de presse palestinienne (WAFA), que le fait que “l’occupation continue de prendre pour cible les écoles et les abris pour personnes déplacées et de commettre d’horribles massacres constitue une continuation de la guerre génocidaire et de nettoyage ethnique contre le peuple palestinien et un défi flagrant à l’ensemble de la communauté internationale, des résolutions et lois”.

Il a appelé la communauté internationale, notamment le Conseil de sécurité, à “faire pression sur l’occupation pour qu’elle mette fin à la guerre génocidaire et aux massacres brutaux qu’elle commet contre les civils palestiniens, à demander des comptes aux responsables de ces

massacres et crimes de guerre, et à agir rapidement pour mettre en œuvre l’entrée de l’aide humanitaire et médicale dans la bande de Ghaza, afin de réduire la famine et les conditions tragiques dans la bande”.

Samedi, 16 Palestiniens sont morts en martyrs et 50 autres ont été blessés, pour la plupart des enfants et des femmes, dans une attaque à la bombe mené par des avions d’occupation contre l’école Al-Jaouni, affiliée à l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), et qui abrite des personnes déplacées à Nuseirat.

Les forces d’occupation poursuivaient pour le 275 jour leur agression contre la bande de Ghaza faisant 38.153 martyrs et 87.828 blessés, tandis que des milliers de victimes restent sous les décombres.