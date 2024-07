18 % des 75 cas de suicide et tentatives de suicide recensés au cours des six premiers mois de l’année 2024, ont été signalés chez des enfants.

Selon le dernier rapport du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES), les tentatives et les cas de suicide se répartissent entre 60 hommes et 13 femmes. 47% d’entre eux ont été signalés chez des jeunes.

D’après la même source, le domicile est le principal cadre où les individus mettent fin à leur vie. Le gouvernorat de Kairouan occupe toujours la première place en termes de cas et de tentatives de suicide, avec environ 15 % des cas enregistrés au cours du premier semestre de cette année, suivi par les gouvernorats de Bizerte, Gabès et Kasserine.

S’agissant des indicateurs de violence, le rapport relève une augmentation des cas de violence à l’égard des femmes. Le meurtre et les tentatives de meurtre sont les types de violence les plus fréquents en juin dernier, et le gouvernorat de Ben Arous a enregistré le plus grand nombre de cas de violence.

Le rapport indique que les auteurs de violence sont majoritairement des hommes (55%), tandis que la violence mixte représente 20 % des cas et dans 25 % des cas, l’agresseur était une femme.

Le rapport mentionne qu’au début du mois de juin, une femme a été tuée dans le gouvernorat de Kairouan, et à la fin du mois, un mari a brûlé sa femme dans le gouvernorat de Gafsa. Le même jour, un autre homme a écrasé son ex-femme et sa mère avec une voiture.

Le mois de juin a également été marqué par des menaces de mort, des vols, des agressions sexuelles, des viols de femmes et d’enfants, ainsi que des agressions dans les espaces publics et privés, avec la rue comme principal lieu de violence.