Tunisie : Prévisions météorologiques pour aujourd’hui

Temps partiellement nuageux le matin, nuageux sur l’extrême nord. Vent du secteur nord sur le nord et le centre et du secteur Est sur le sud, fort de 40 à 60 km/h sur les côtes nord, de modéré à fort de 20 à 40 Km/h ailleurs.

Mer très agitée à houleuse sur le nord, de agitée à très agitée ailleurs. Peu agitée sur le Golfe de Gabès.

Températures comprises entre 26 et 32 degrés sur le nord, les côtes et les hauteurs et entre 33 et 38 degrés sur le sud. Elles peuvent atteindre les 41 degrés sur l’extrême sud.