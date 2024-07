Abir Moussi, de sa prison : un message émouvant à ses filles pour leurs succès scolaires

La présidente du Parti destourien libre (PDL), Abir Moussi, a transmis un message émouvant à ses filles depuis sa détention le mardi 2 juillet 2024, pour saluer leurs remarquables réussites au brevet et au baccalauréat.

Dans une publication sur sa page personnelle, Abir Moussi a exprimé sa fierté et son admiration pour Ranim et Rana, soulignant l’importance de leur réussite malgré les défis personnels et familiaux auxquels elles ont fait face. Elle a également rendu hommage à son conjoint pour son soutien indéfectible et a remercié chaleureusement tous ceux qui ont partagé leur joie et célébré avec eux cette victoire académique. Abir Moussi, actuellement détenue en raison de trois mandats de dépôt, a manifesté sa gratitude envers sa famille et ses proches pour leur soutien continu pendant cette période difficile.