Atelier interactif à Jendouba : Améliorer les conditions de travail des femmes rurales

Une campagne de sensibilisation sera organisée dans les gouvernorats de Jendouba et Kairouan ayant pour objectif d’améliorer les conditions de travail et de vie des femmes rurales et de leurs employeurs en Tunisie.

La campagne s’inscrit dans le cadre du Programme conjoint sur l’accélération des progrès vers l’autonomisation économique des femmes rurales, en partenariat avec la FAO (Organisation pour l’alimentation et l’agriculture), le PAM (Programme alimentaire mondial), le FIDA (Fonds international de développement agricole) et ONU Femmes.

L’objectif de cette campagne est de promouvoir l’autonomisation économique des femmes rurales et de leurs employeurs à travers une série d’initiatives utilisant divers supports médiatiques.

Dans le but de garantir une meilleure intéraction avec les bénéficiaires, un atelier se tiendra, dans ce cadre, le 1er juillet dans les locaux de la GDA El Baraka Tbainia à Ain Drahem (Jendouba) pour informer les femmes rurales sur leurs droits au travail et les opportunités disponibles, sensibiliser les employeurs ruraux à l’importance d’offrir des conditions de travail décentes et équitables, et promouvoir l’égalité des sexes en milieu rural en encourageant des pratiques de travail inclusives.

Cet atelier réunira près de 30 femmes actives dans l’agriculture, ainsi que leurs employeurs, des représentants des Groupements Féminins de Développement Agricole (GFDA) et des Groupements de Développement Agricole (GDA).

L’atelier comprendra des sessions interactives et des exercices pratiques où les participantes

partageront leurs expériences, mettront en lumière les défis spécifiques rencontrés au

quotidien et proposeront des solutions innovantes pour améliorer leurs conditions de travail.

Les employeurs seront particulièrement sensibilisés à l’importance de créer un

environnement de travail respectueux et équitable, en soulignant les avantages économiques et sociaux d’un travail décent.