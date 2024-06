4 hectares de récoltes détruits par un incendie à Manouba, les causes restent inconnues

Les pompiers de Manouba ont réussi cet après-midi, mercredi, à maîtriser un incendie qui a ravagé environ 4 hectares de chaume, de roseaux et d’herbes répartis entre quatre exploitations agricoles dans la région de Habibiya, de la délégation de El-Jadida à Manouba.

Les pompiers de Tebourba, renforcés par cinq camions de l’administration régionale de la protection civile de Manouba, ont rapidement éteint les flammes qui ont également brûlé une quantité de paille dans une étable. Selon le directeur régional de la protection civile, Salem El Yousfi, les flammes ont été contenues, empêchant leur propagation vers un vieux bâtiment rempli de déchets et de ferraille. Les causes de l’incendie restent inconnues. El Yousfi a rappelé aux habitants et aux usagers de la route d’éviter de jeter des mégots de cigarettes et de suivre les comportements pouvant provoquer des incendies, menaçant les récoltes. Le 28 mai 2024, un incendie avait déjà détruit deux hectares de blé dans une ferme de la région de Chouat, soulignant l’importance des efforts de prévention et de vigilance des autorités locales pour protéger les récoltes et les forêts de la région.