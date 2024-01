Si les grands cadors du football africain ont majoritairement validé leurs billets pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football, qui se tient en Côte d’Ivoire, de nouvelles sélections ont surpris par leur progression fulgurante, tandis que d’autres sont sorties par la petite porte.

Ainsi, les Eléphants, qui misaient trop sur cette CAN organisée à domicile, ont raté le coche à deux reprises alors qu’ils ont idéalement entamé le tournoi face à la Guinée Bissau (2-0). En effet, les Ivoiriens ont trébuché face au Nigéria (1-0) avant de sombrer devant la Guinée Equatoriale (0-4) qui s’est emparée de la tête du groupe A devant les Super Eagles.

Après la lourde défaite face aux Equato-guinéens, les Ivoiriens ont retenu leur souffle, encouragé des sélections et souhaité la défaite d’autres, afin de valider leur ticket pour les huitièmes. Le suspense a été tenu jusqu’au bout d’autant plus que la Côte d’Ivoire n’a vu le bout du tunnel que grâce à la victoire des Lions de l’Atlas face à la Zambie (1-0) pour se qualifier parmi les quatre meilleures sélections classées à la troisième place.

Dans le groupe B, l’Egypte s’est fait peur en signant trois matchs nuls d’affilée, mais qui ont été suffisants pour les Pharaons de se hisser à la deuxième place et d’accéder aux huitièmes de finale derrière le Cap Vert (1er/7 pts), grande révélation du premier tour. Quant au Ghana, l’un des favoris à la victoire finale avant le début du tournoi, il a fini à la troisième place (2 pts) devant le Mozambique qui compte le même nombre d’unités. Les Blacks Stars ont été éliminés à la surprise générale alors qu’ils étaient promis à jouer les premiers rôles lors de cette CAN.

Dans la poule C, le Sénégal, tenant du titre, a tenu son rang et signé un carton plein (9 pts), soit la meilleure performance de ce premier tour. Les Lions ont devancé le Cameroun (2è/4 pts) qui a souffert avant de valider son billet des huitièmes après un match héroïque face à la courageuse équipe de Gambie (3-2). La Guinée s’est elle aussi qualifiée en tant que meilleure troisième (4 pts) et sera opposée à la Guinée Equatoriale en huitièmes. La Gambie, qui a vendu chère sa peau, est sortie la tête haute.

En ce qui concerne le groupe D, la Mauritanie a réalisé la sensation de ce premier tour en signant sa première victoire en phase finale de la CAN aux dépens de l’Algérie (1-0), championne d’Afrique en 2019. Les « Mourabitounes » sont qualifiés pour la première fois dans leur histoire en huitièmes de finale de la CAN. L’Angola (1er/7 pts) et le Burkina Faso (2è/4 pts) ont également validé leurs tickets pour le prochain tour.

Dans le groupe E, la Tunisie a échoué à accéder aux huitièmes de finale après son match nul, mercredi, face à l’Afrique du Sud (0-0). L’autre rencontre comptant pour ce groupe, disputée à San Pedro, entre la Namibie et le Mali s’est soldée également sur un score nul (0-0).

Le Mali (1er/5 pts), l’Afrique du Sud (2è/4 pts) et la Namibie (3è/4 pts) se sont hissés en huitièmes de finale. La Namibie se qualifie pour la première fois de son histoire à ce stade de la compétition.

Dans le groupe F, le Maroc, qui était déjà qualifié avant même de jouer face à la Zambie, a terminé en tête de son groupe avec un total de 7 points, devant la RD Congo (2è/3 pts), qui a fait match nul face à la Tanzanie (0-0). Zambie et Tanzanie ont été éliminées.

Voici, par ailleurs, le programme des huitièmes de finale (en heure tunisienne) :

Samedi 27 janvier :

18h00 : Angola – Namibie

21h00 : Nigéria – Cameroun

Dimanche 28 janvier:

18h00: Guinée Equatoriale – Guinée

21h00 : Egypte – RD Congo

Lundi 29 janvier :

18h00 : Cap Vert – Mauritanie

21h00 : Sénégal – Côte d’Ivoire

Mardi 30 janvier :

18h00 : Mali – Burkina Faso

21h00 : Maroc – Afrique du Sud