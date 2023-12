Exonération des taxes : les véhicules concernés par la décision de janvier 2024

En janvier 2024, l’Agence nationale des transports terrestres a exempté plusieurs catégories de véhicules du paiement des taxes sur l’énergie et des frais d’enregistrement lors de l’inscription initiale ou du renouvellement.

Cette liste comprend les véhicules utilisés dans le transport public, ceux adaptés pour les personnes handicapées, les véhicules des centres de transfusion sanguine pour les patients atteints d’insuffisance rénale, les voitures de location et d’écoles de conduite, les voitures importées par des étrangers non résidents, les voitures utilisées dans le tourisme désertique et de montagne, ainsi que celles appartenant à des missions diplomatiques, des organisations internationales et des employés d’organisations internationales.