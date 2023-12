L’Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d’alarme : un insecte pourrait propager une maladie menaçant le monde

Les responsables de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont sonné l’alarme face à la dengue, avertissant que la maladie pourrait constituer une grave menace mondiale au cours de la prochaine décennie.

Alors que les responsables commencent à prédire des niveaux records d’infections à la dengue d’ici la fin de l’année, le principal scientifique de l’OMS a averti que la maladie devrait commencer à se propager dans d’autres régions non tropicales du monde, notamment en Europe, en Amérique du Nord et dans les régions méridionales de l’Afrique.

Selon l’OMS, cela est dû à l’impact croissant du réchauffement climatique causé par le changement climatique. À mesure que la température de ses habitats traditionnels continuera de monter, le moustique qui transmet la dengue sera poussé vers de nouvelles zones qu’il n’habitait pas auparavant, selon le magazine Newsweek.

Jeremy Farrar, principal scientifique de l’OMS, a déclaré : “Nous devons parler de la dengue de manière plus proactive”, a-t-il déclaré. “Nous devons préparer les pays à la manière dont ils géreront les pressions supplémentaires qui viendront dans l’avenir dans de nombreuses grandes villes”.

Cela intervient alors que les données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis indiquent que 5 % des personnes infectées connaîtront une forme grave qui peut affecter gravement la santé sanguine et entraîner des saignements, tandis qu’environ 1 % développera une forme mortelle.

La dengue est une infection virale causée par le virus de la dengue, qui se transmet aux humains lorsqu’ils sont piqués par un moustique porteur de cette infection.

La prévention et le contrôle de la dengue reposent sur la lutte contre ses vecteurs. Il n’existe pas de traitement spécifique pour la dengue/la dengue grave, mais la détection précoce de l’infection et la mise à disposition des soins médicaux nécessaires réduisent considérablement les taux de mortalité de la dengue grave, selon l’OMS.

Cette maladie est particulièrement fréquente en Asie et en Amérique latine, où elle cause environ 20 000 décès par an.

Quels sont ses symptômes ?

La plupart des personnes infectées par la dengue présentent des symptômes légers ou n’en présentent aucun du tout, et leur état de santé s’améliore en un à deux semaines. Dans de rares cas, la dengue peut être grave et entraîner la mort.

Si des symptômes apparaissent, ils commencent généralement à apparaître 4 à 10 jours après l’infection et durent de 2 à 7 jours. Ils peuvent inclure ce qui suit :

Fièvre élevée (40 °C/104 °F)

Maux de tête sévères

Douleur derrière l’orbite

Douleurs musculaires et articulaires

Nausées

Vomissements

Gonflement des ganglions lymphatiques

Éruption cutanée

Les personnes qui contractent l’infection pour la deuxième fois sont plus susceptibles que les autres de contracter la dengue grave.

Les symptômes de la dengue grave apparaissent souvent après la disparition de la fièvre :

Douleurs abdominales intenses

Vomissements persistants

Respiration rapide

Saignement des gencives ou du nez

Fatigue

Agitation

Présence de sang dans les vomissures ou les selles

Sensation de soif intense

Peau pâle et froide

Sensation de faiblesse

Les personnes qui présentent ces symptômes graves doivent consulter un médecin immédiatement. Les personnes qui ont contracté la dengue peuvent se sentir fatiguées pendant plusieurs semaines après s’être rétablies de la maladie.