Football – LCA : Courte victoire in extremis de l’Etoile devant Al Hilal du Soudan (1-0)

L’Etoile sportive du Sahel s’est imposée in extremis devant la formation soudanaise d’Al Hilal (1-0), vendredi soir au stade de Radès, à l’occasion de la 3e journée de la phase de poule (Groupe C) de la Ligue des champions d’Afrique de football.

Le but salvateur des étoilés est survenu à la 88e par l’intermédiaire de Jacques Mbé. Un but qui permet au club de la perle du Sahel de faire un petit bond pour rattraper son adversaire du jour au 3e rang avec trois points chacun.

En effet, après deux défaites lors des premières journées de la compétition, le club de la perle du Sahel, deuxième représentant tunisien dans la compétition, est finalement parvenu à se relancer en engrangeant ses trois premiers points pour débloquer enfin son compteur et quitter la dernière marche du classement du groupe C.

Pour les protégés de Imed Ben Younes dont la situation au sein du club semblait de plus en plus compliquée, il s’agissait de s’imposer pour ne pas risquer de compromettre définitivement leurs chances de qualifications pour les quarts et se racheter auprès de leurs supporters après deux revers successifs.

Ce soir, la qualité de jeu des hilaliens et leur détermination qui en font depuis peu un adversaire compétitif et respectables, n’ont pas suffit pour arrêter des étoilés revanchards, dos au mur et enjoints à la victoire.

Les coéquipiers de Hamza Jelassi étaient les premiers à se montrer menaçant sur la pelouse. Chamakhi et Ghedamsi s’essayaient au tir d’entrée de jeu. Le ballon du premier est capté par le portier soudanais à la 4e, tandis que la frappe du second est hors cadre.

Les soudanais répliquaient à leur tour, mais la frappe du capitaine Mohamed Abderrahmane est déviée en corner par le revenant Ali Jmal.

Les deux antagonistes se retrouvaient pour un deuxième duel à la 38e, et Jmal avait une fois encore eu le dernier mot.

Le portier étoilé n’était pas le seul à briller, puisque son homologue soudanais Aissa Fofana n’avait pas démérité, en témoigne le tir dévié de Raki Laouani à la 43e.

La première mi-temps se soldait par un nul vierge.

En seconde période, les soudanais se montraient plus entreprenants et manœuvraient les premiers en quête d’un premier but. Deux belles occasions d’Al Hilal à retenir à la 57e et à la 85e.

L’Etoile aura cravaché dur pour arracher sa première victoire acquise dans le douleur certes mais de la plus belle des façons, grâce à une lourde et superbe frappe de Jacques Mbé des 18 mètres et qui se logeait directement dans la lucarne soudanaise, scellant cruellement le sort du match pour des soudanais envieux.