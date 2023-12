Ligue des champions d’Afrique : Une reconquête du leadership pour l’Espérance et une mission de rachat pour l’Etoile

L’Espérance sportive de Tunis, 3e du groupe C avec trois points en Ligue des champions d’Afrique de football, tentera samedi (20h), à Radès, lors de la confrontation avec le Pétro Athlético pour le compte de la 3e journée de la phase de poules de reprendre la Tête à son adversaire, actuel leader avec 6 points.

L’autre représentant tunisien dans la compétition et lanterne rouge du même groupe, l’Etoile sportive du Sahel, tentera, quant à lui, d’engranger ses premiers points en recevant sur la même pelouse, un jour plus tôt (vendredi à 20h), les soudanais d’Al Hilal (2e, 3pts).

Pour l’Etoile, l’objectif premier étant de dépasser une entame décevante de la plus prestigieuse des compétitions africaines après deux défaites consécutives devant l’Es Tunis et Petro Athlético, et réaliser un premier succès afin de se relancer dans la compétition et éviter de voir ses chances de qualifications en quarts sérieusement compromises.

Les protégés de Imed Ben Younes savent pertinemment qu’une victoire vendredi est la seule option possible pour redresser la barre, faire baisser la tension. Toutefois, leur mission ne sera pas aussi facile que le laissent prétendre les statistiques. La formation soudanaise a fait montre jusque-là d’un niveau respectable, notamment, lors de sa victoire face à l’Espérance 3-1 lors de la 2e journée.

Demain, le staff technique étoilée pourra, néanmoins, compter que le retour de trois éléments importants, à savoir, le défenseur Ghofrane Nawali, l’ailier Assil Jaziri, tous deux rétablis de blessures, ainsi que sur le camerounais Jacques Mbé (sanctionné).

La formation de la perle du Sahel abordera la confrontation avec un ascendant psychologique sur un adversaire qu’il avait battu à quatre reprises dans la même compétition contre deux défaites et deux nuls, mais cette donne ne devrait pas inciter les coéquipiers de Hamza Jelassi à baisser leur garde face à des hilaliens talentueux et opportunistes tels Yasser MZamel et Mohamed Abderrahmane.

Du côté de l’Espérance de Tunis, l’opportunité se présentera aux sang et or samedi pour la réconciliation avec les supporters, suite au revers devant Al Hilal de la 2e journée et la perte de la pôle position du classement.

Il s’agira pour les coéquipiers de Yassine Merieh d’affirmer leur suprématie devant les angolais de Petro Athlético et de faire valoir leur expérience lors des grands rendez-vous. Concentration, vigilance et discipline tactique sont les maîtres mots de la mission des espérantistes ce samedi.

Côté formation, le staff technique devra palier certaines absences quelque peu pesantes, notamment, celle du trio d’attaque Mohamed Ali Ben Hammouda, Oussama Bouguerra et Rodrigo Rodrigues, ou encore celle du milieu de terrain Zakaria Belaieb, blessé mardi lors de la dernière sortie en championnat de l’Espérance face à l’AS Marsa.

Le coach Tarek Thabet pourra, toutefois, compte sur le gambien Keba Sowee en pointe de l’attaque devant l’autre brésilien Yann Sasse et l’algérien Houssem Ghacha.

Pour rappel, l’Espérance ST et Petro Athlético s’est affrontés pour la premier en 1997 à l’occasion de la finale de la Coupe de la CAF qui s’était soldée par une victoire des sang et or sur les deux manches aller et retour. Les angolais ont remporté la première manche 1-0 avant que les espérantistes ne s’imposent 2-0 au stade d’El Menzah.

Tarek Thabet faisait, d’ailleurs, partie de la génération sacrée à cette époque.