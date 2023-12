Transtu : Déraillement d’une locomotive du métro 4

Une locomotive du métro 4 reliant le centre ville de Tunis à la Manouba a déraillé, mardi vers 16h10min, au niveau de la station du Bardo, sans faire de dégâts humains, a fait savoir la Société des Transports de Tunis “Transtu”.

La locomotive du métro 4 qui se dirigeait vers le centre ville de Tunis a dévié de la voie ferrée et est entrée en collision avec la barrière de fer, endommageant la porte d’un autre métro en direction de la Manouba qui stationnait à l’arrêt, sans causer de blessures aux passagers, a expliqué la société, relevant que des dégâts matériels ont toutefois été enregistrés.

Toujours selon la TRANSTU, le trafic du métro a repris sur une seule voie entre les stations de “Kheireddine” et “Bardo” et six bus ont été mobilisés pour assurer le transport des passagers vers les stations de “Slimane Kahia” et “Kheireddine”, en attendant le rétablissement du trafic sur les deux voies.

Des membres de la commission d’enquête sur les accidents relevant de la société se sont dépêchés sur le lieu de l’accident pour identifier les causes derrière le déraillement du wagon, d’après la même source.