Le cholestérol est une substance grasse présente dans le sang. Il existe deux types de cholestérol : le cholestérol LDL, dit “mauvais”, et le cholestérol HDL, dit “bon”.

Le cholestérol LDL s’accumule dans les artères, ce qui peut entraîner des maladies cardiovasculaires, comme l’infarctus du myocarde et l’accident vasculaire cérébral.

Le cholestérol HDL, quant à lui, nettoie les artères et transporte le cholestérol LDL vers le foie.

Le docteur Alexandre Miasnikov, cardiologue, explique qu’il existe un certain nombre d’aliments qui peuvent aider à réduire le taux de cholestérol LDL.

Voici ces aliments :

Les noix : différentes études scientifiques ont montré que les noix peuvent réduire le taux de cholestérol LDL. Elles devraient donc être incluses dans l’alimentation.

Le riz rouge : ce type de riz devrait être inclus dans l’alimentation de chacun, car il est faible en calories et contient une substance qui ressemble structurellement aux statines. Sa consommation réduit de manière fiable le taux de cholestérol.

Le raisin : les médecins recommandent de consommer du raisin pour prévenir l’athérosclérose. Le raisin augmente le taux de cholestérol “bon” dans le corps.

Les poissons et les fruits de mer : ils contiennent des acides gras oméga-3 non saturés, qui ont un effet bénéfique sur le métabolisme, réduisent le taux de cholestérol LDL et augmentent le taux de cholestérol “bon”.

Les huiles végétales : ces huiles sont riches en acides gras oméga-6 non saturés, qui réduisent le taux de cholestérol LDL. Il est donc nécessaire de consommer du poisson et de l’huile ensemble pour éviter un déséquilibre des acides gras.

L’ail : l’ail contient des substances biologiquement actives qui aident à réduire le taux de cholestérol et la pression artérielle.

La caféine, le chocolat noir et le soja sont également considérés comme des aliments qui ont un effet bénéfique sur le cholestérol.