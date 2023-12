La Chine révèle la principale cause de la flambée des maladies respiratoires

Le virus de l’influenza est le principal responsable des cas de maladies respiratoires enregistrés dans toute la Chine, selon les résultats des observations du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies.

L’agence de presse chinoise Xinhua a rapporté, citant Wang Huaqing, que les vagues de froid qui ont récemment frappé de nombreuses régions du pays ont fait baisser les températures, ce qui a entraîné une recrudescence des maladies respiratoires qui sont entrées dans leur période de pointe saisonnière.

Wang a souligné le rôle de la vaccination comme une mesure efficace, sûre, facile et économique de prévention des maladies infectieuses. Il a appelé les personnes les plus exposées aux maladies, notamment les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies sous-jacentes et les nourrissons, à se faire vacciner contre l’influenza.

De son côté, Wang Qiang, expert de l’hôpital pour enfants de Beijing, a mis en garde contre les dangers du traitement non contrôlé des enfants, affirmant que le traitement doit être effectué sur la base d’une consultation médicale et pharmaceutique. Il a expliqué que “les organes internes des enfants ne sont pas encore complètement développés, ce qui les rend plus vulnérables aux maladies respiratoires”.

En ce qui concerne les personnes âgées présentant des symptômes de maladies respiratoires, Li Yanming, chef du département des maladies respiratoires et des soins médicaux intensifs de l’hôpital de Beijing, a déclaré qu’il convient de prendre la décision de savoir si les personnes âgées doivent rester à la maison ou être emmenées à l’hôpital, en fonction de leur âge, de leurs maladies sous-jacentes et de la gravité des symptômes.