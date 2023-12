Des dépôts en prison pour fraude et détournement de fonds confisqués : plus de 5 milliards de dinars en jeu

Un juge d’instruction du tribunal de première instance de Tunis a ordonné l’incarcération de quatre personnes, dont un directeur commercial d’entreprise et un expert judiciaire, pour des accusations de fraude et de détournement de fonds et de biens confisqués.

Selon le journal tunisien Mosaïque FM, le parquet du tribunal de première instance de Tunis a autorisé les agents de l’administration subordonnée des affaires économiques et financières du Bardo à ouvrir une enquête sur des soupçons de fraude et de détournement de fonds d’une entreprise confisquée. Les investigations ont impliqué le directeur commercial de l’entreprise, un employé, un expert judiciaire et un commerçant spécialisé dans la vente et la distribution de pièces détachées. Les enquêtes ont révélé des opérations de fraude et de détournement d’un montant supérieur à cinq millions de dinars tunisiens.

Les suspects ont été déférés devant le juge d’instruction du tribunal de première instance de Tunis, qui les a entendus sur les accusations portées contre eux avant d’ordonner leur incarcération.