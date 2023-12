Salve de roquettes depuis Gaza : la résistance palestinienne en action

Il s’agit d’une escalade des tensions entre Israël et la résistance palestinienne, avec des affrontements violents qui ont suivi la fin d’une trêve temporaire médiatisée par le Qatar, l’Égypte et les États-Unis, d’une durée de sept jours.

Après la fin de cette trêve, le mouvement de la résistance palestinienne, notamment les Brigades Al-Qassam liées au Hamas, a lancé une série de missiles en direction de plusieurs villes en Israël, en représailles aux attaques israéliennes contre des civils à Gaza. Des sirènes d’alerte ont retenti dans plusieurs villes israéliennes, et l’armée israélienne a rapporté des frappes aériennes massives, ciblant des zones du nord, du centre et du sud de la bande de Gaza. Cette escalade marque une reprise des hostilités après une brève pause de négociations et suscite de vives inquiétudes quant à une escalade plus large du conflit.