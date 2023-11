Le Mouvement du peuple exhorte les peuples épris de paix à se mobiliser pour soutenir la résistance palestinienne

Le Mouvement du peuple a exhorté tous les peuples épris de paix à se mobiliser pour soutenir la résistance palestinienne dans la bande de Ghaza.

Dans un communiqué publié hier, samedi, le mouvement a appelé à faire front commun contre l’arrogance de l’Amérique et de l’Occident qui gouvernent le monde contre la volonté de l’écrasante majorité de l’humanité et protègent l’entité coloniale raciste la plus dangereuse de l’histoire.

Le sommet des pays arabes sur Ghaza tenu à Riyadh est “une déception totale”, lit-on de même source face à l’escalade de l’agression sioniste contre le peuple palestinien et la poursuite des crimes odieux commis par l’occupation israélienne contre la population civile à travers les bombardements incessants des habitations et de plusieurs hôpitaux privant les Palestiniens de tous les attributs et toutes les exigences de la vie.

Le mouvement considère que la déclaration du sommet constitue une “haute trahison à l’égard du peuple palestinien et de la résistance dans les territoires occupés et traduit l’incapacité manifeste des régimes arabes à faire face à l’entité sioniste”.

La Tunisie a émis des réserves sur la majorité des points contenus dans la résolution émise du sommet extraordinaire conjoint arabo-islamique tenu, hier samedi à Riyad, à l’exception de trois points à savoir la cessation immédiate de la brutale agression israélienne, la nécessité d’œuvrer pour l’entrée immédiate de l’aide humanitaire urgente et adéquate au peuple palestinien et la levée du blocus imposé dans la Bande de Gaza et dans toute la Palestine.

Le ministre des affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar qui a participé aux travaux de ces assises, a rappelé, dans son intervention, la position ferme de la Tunisie en faveur du peuple palestinien et de sa juste cause.