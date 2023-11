Manifestation en soutien à la Palestine à Tunis pour crier haro sur le génocide à Gaza

Des centaines de personnes ont manifesté samedi, dans le centre de la capitale Tunis, en soutien au peuple palestinien de la bande de Gaza et de Cisjordanie face à l’agression et la barbarie sioniste à Gaza.

Occasion aussi pour réclamer l’adoption de la loi sur la criminalisation de la normalisation avec l’entité sioniste, a rapporté le correspondant de l’agence TAP.

Organisée à l’appel du Comité national de soutien à la Résistance en Palestine avec la participation de dirigeants de syndicats, de partis et d’associations, la manifestation a débuté son parcours place de la République à midi et quart jusqu’à l’Avenue Habib Bourguiba avant de stationner devant le siège de l’ambassade de France.

Les manifestants ont brandi des slogans comportant des appels incessants au soutien à la résistance palestinienne, des hommages vibrants à ses prouesses et exploits au quotidien face à la machine de guerre israélienne.

Les manifestants ont aussi fustigé à cor et à cri ” le silence assourdissant des dirigeants arabes ” ainsi que ” la ” complicité à outrance ” des pays occidentaux dans l’agression israélienne contre les Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie, plaidant en faveur d’une mobilisation arabe et internationale visant à mettre fin à cette guerre et à permettre au peuple palestinien de recouvrer ses droits légitimes.

Interrogé par l’agence TAP, le président de l’association des Palestiniens en Tunisie “, Jabr Fayyad, a déclaré qu’il participe à cette manifestation pour dire que la résistance palestinienne poursuivra sans relâche son combat jusqu’à ce qu’un Etat palestinien indépendant soit établi avec pour capitale la ville sainte d’Al-Qods.

“Nous sommes des partenaires de la Tunisie dans cette bataille, une bataille que mène le peuple palestinien au nom de la nation arabe tout entière à Gaza, à Jénine et à Naplouse “, a fait savoir le militant palestinien, soulignant la détermination du peuple palestinien à déjouer les projets malicieux de transfert colportés contre lui.

“Plus besoin d’évoquer un transfert ou un quelconque expatriement forcé de la résistance palestinienne ailleurs “, s’est-il exprimé sur un ton défiant, affirmant que le peuple palestinien est voué à une seule et unique destinée : le martyre ou la victoire.

De son côté, Zied Dabbar, président du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a déclaré à l’agence TAP que sa participation à la manifestation a pour but de réaffirmer le droit du peuple palestinien à exercer son droit légitime à la résistance contre l’occupation.

C’est aussi une occasion pour lancer un message fort au monde et aux ambassadeurs des pays occidentaux dénonçant leur silence face aux massacres perpétrés contre milliers de personnes à Gaza, dont 55 journalistes, appelant à traduire les criminels de guerre israéliens devant les tribunaux internationaux.

Le Comité national de soutien à la résistance en Palestine a vu le jour le 9 octobre dernier au lendemain de l’opération baptisée ” déluge d’al-Aqsa “.

Cette structure s’est vue confier la mission de soutenir cette opération. Elle est composée d’une trentaine d’organisations syndicales, de partis et d’associations. Depuis sa création, elle a organisé de nombreuses marches sur l’Avenue Habib Bourguiba pendant une semaine, embrassant une activité culturelle à laquelle participaient des enfants et des femmes.

En signe de solidarité avec Gaza, elle a aussi pris part à une campagne de collecte de fonds au profit de la bande de Gaza et a envoyé des messages aux dirigeants mondiaux pour stopper net l’agression.