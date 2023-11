Ministère de l’éducation : Numérisation de toutes les opérations d’inscription aux examens et concours nationaux

Le ministère de l’éducation a annoncé, dans un communiqué publié jeudi, la numérisation de toutes les opérations d’inscription aux examens et concours nationaux (session 2024)

Le ministère a entamé la numérisation des opérations d’inscription à l’examen du baccalauréat pour les élèves inscrits dans les lycées publics et privés et aussi pour les candidats libres ainsi que les inscriptions au concours d’accès aux collèges pilotes et à l’examen de fin d’études de l’enseignement de base général et technique pour la session de 2024, selon le même communiqué.

A cet effet trois sites web ont été lancés pour faciliter les opérations d’inscription à savoir:

www.six.education.tn

www.neuf.education.tn

www.bac.education.tn

Le ministère de l’éducation a précisé que les utilisateurs peuvent accéder au site du ministère des finances timbres.finances.gov.tn qui a été lancé conjointement par le ministère des finances et le centre national des technologies en éducation pour faciliter aux élèves et aux parents l’acquisition du timbre fiscal numérique.