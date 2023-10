DIRECT SPORT – AFL (1/2 finale aller) : L’Espérance perd la manche aller face au Wydad (1-0)

L’Espérance sportive de Tunis a perdu la manche aller des demi-finales de l’African Football League disputée dimanche au stade Mohamed V de Casablanca en concédant une courte défaite face au Wydad de Casablanca (1-0).

Dans un match joué à guichets fermés, Tarek Thabet a aligné une formation remaniée par rapport au dernier match face au TP Mazembe, avec notamment Moez Ben Cherifia dans les bois à la place de Memmiche, blessé à la dernière minute, Oussama Sehili et Raed Bouchniba sur les ailes, Ghayth Ouahabi et Onuche Ogbelu dans l’axe, Houssem Ghacha, Oussama Bouguerra et Rodrigo Rodriguez comme trio d’attaque.

D’entrée de match, les Espérantistes ont failli surprendre leur adversaire, mais Oussama Bouguerra, bien servi dans la surface par Houssem Ghacha, ratait le contrôle du ballon alors qu’il était tout proche du gardien Youssef Al Moutie (6e).

Les Marocains jouant les longues passes, se montraient de leurs côtés plus menaçants notamment par Onajem à la 9e dont la frappe est passée au-dessus de la transversale, Boussefiane à la 16e mais le tir lointain de ce dernier est passé à côté de Ben Cherifia ou encore à la 26e par Chawki El Bahri qui a vu sa tête passer à côté.

Les sangs et or butaient sur une défense marocaine bien organisée et bien placée qui a mis en échec toute incursion espérantiste dans la zone des Wydadis. Ces derniers se procuraient en revanche une grosse occasion d’ouvrir le score à la 36e suite à une contre-attaque rapide au bout de laquelle Al Amloud bien servi dans la surface, a vu sa tête passer à côté.

Malgré la domination marocaine, les Tunisiens trouvaient quelques brèches pour porter le danger dans le camp adverse, notamment à la 41e sur une tête de Rodrigo Rodriguez qui retrouvait un gardien bien vigilant.

Poussés par des milliers de supporters, les Wydadis qui ont failli être surpris à la reprise par le Nigérian Ogbelu (50e), se montraient de nouveau menacants et mettaient la pression sur la défense tunisienne pour parvenir enfin à ouvrir le score sur une belle frappe de Hichem Boussefiane (59e) qui n’a laissé aucune chance au gardien Ben Cherifia.

Trois minutes après, les protégés de Tarek Thabet avaient évité de peu un deuxième but lorsque la tête de Charki Bahri a trouvé la transversale (62e).

Les espérantistes tentaient ensuite de sortir de leur zone parvenant à menacer la défense marocaine lorsque la frappe de Oussama Bouguerra fut déviée par Harkass (64e) ou encore lorsque Ghaith Wahabi a tiré dans les mains du gardien (69).

Malgré les changements apportés par Tarek Thabet, avec l’entrée de Sassé à la 75e à la place de Ghacha puis à la 88e en incorporant Wael Derbali à la place de par Ouahabi, Amamou à la place de Tka et Ben Hammouda à la place de Bouguerra, le représentant tunisien a échoué à trouver la faille.

Formation de l’Espérance de Tunis : Moez Ben Cherifia, Raed Bouchniba, Mohamed Amine Tougai, Yassine Meriah, Oussama Sehili, Ghaith Ouahabi (Wael Derbali 88), Houssem Tka (Héni Amamou 88), Onuche Ogbelu, Oussama Bouguerra (Med Ali Ben Hammouda 88), Houssemeddine Ghacha (Yan Sasse 75), Rodrigo Rodrigues (Kaba Sow 60).

Wydad : Al Moutie, Jabrane, Abdoulfath, Harkass, El Amloud, Draoui, Attiat-Allah (Chetti 90), Boussefiane (Bouherra 78), Onajem (Hatimi), ElBahri (Sambo 71), Ahannach (Haimoud 71).