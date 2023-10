Tunisie : Coupure et perturbation dans la distribution de l’eau potable à Jendouba et Béjà

Une coupure et une perturbation dans la distribution de l’eau potable seront enregistrées lundi prochain à partir de midi dans les régions de Balta, et Bouaouen (gouvernorat de Jendouba ) Amdoun, Oued Ezzergua ,Medjez El Bab, Tastour et Gboullat (gouvenorat de Béjà), Bouârada et Aroussa (gouvernorat de Silana) et d’autres zones rurales périphériques, a annoncé vendredi dans un communiqué, la Société Nationale e d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE),

La SONEDE a fait savoir que cette coupure est programmée dans le cadre des projets de rénovation des canaux de mobilisation des eaux depuis les barrages de Sidi Kassab et de Beni Mtir et du projet des grandes artères, la réalisation des travaux de la liaison entre une partie du canal de mobilisation d’un diamètre de 1400mm au niveau de Oued Béjà et Oued Ajil à Béjà Sud et la liaison de la nouvelle station à Koussa dans la délégation de Amdoun.

L’approvisionnement devrait reprendre progressivement à partir de midi le mercredi 01 novembre 2023 pour les délégations de Balta et Bouaouen et à partir de 19 heures le jeudi 02 novembre 2023 pour le reste desdites zones, après l’achèvement des travaux qui se poursuivront durant toutes les 24 heures.