Séance de travail consacrée au suivi de la disponibilité des médicaments spécifiques dans le gouvernorat de Médenine

Une séance de travail s’est tenue mercredi au siège du ministère des affaires sociales consacrée au suivi de la disponibilité des médicaments spécifiques dans le gouvernorat de Médenine et au lancement d’un complexe administratif pour les caisses sociales, outre la réalisation des projets des différentes structures placées sous la tutelle du ministère dans ce gouvernorat.

Au cours de cette réunion qui a été présidée par le ministre des affaires sociales Malek Ezzahi, un aperçu a été donné de l’avancement des divers points convenus dans le procès verbal de la réunion de la commission centrale de réconciliation en date du 14 juillet 2023.

Les participants ont convenu à l’unanimité de la nécessité de rapprocher et d’améliorer les services au profit des bénéficiaires des prestations du ministère et de renforcer les projets de développement dans la région.

La réunion s’est déroulée en présence du gouverneur de Médenine Said Ben Zayed, de la présidente du comité général du travail et des relations professionnelles Hayet Ben Ismail, du directeur général de la sécurité sociale Nader El Ajebi, du président directeur général de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) Kamel Madouri, du président directeur général de la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) Mohamed Kraiem, du président directeur général de la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS) Taoufik Katrou, du directeur de l’union tunisienne de solidarité sociale (UTSS) Mourad Khanoussi, du secrétaire général de l’union régionale du travail à Médenine Ali Adouani et du chef de service de l’inspection de travail et de réconciliation à Médenine.