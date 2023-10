Tunisie : Sit-in de protestation des employés de Somatra-get

Des employés et cadres de la société Somatra-get (société générale de matériel et de travaux), relevant de l’union des travailleurs de Tunisie (UTT), ont observé mercredi un sit-in pour revendiquer le payement de leur salaire non perçu depuis des mois.

Le secrétaire général adjoint de l’UTT chargé des sociétés Lassad Khazri, a indiqué dans une déclaration à la TAP en marge du sit-in que les agents et employés de la société, dont le nombre est estimé à 650, se trouvent dans une situation financière critique face au non payement de leur salaire depuis des mois à cause d’un état financier de la société critique menacé de faillite.

La même source a estimé que le traitement du dossier des contractuels enregistre beaucoup d’infractions du code du travail et de la constitution tunisienne, précisant que la durée du contrat d’un employé, sans titularisation, est estimée de 7 à 34 ans.

Khazri a notamment appelé, à ce propos, la présidence du gouvernement et le président de la République à prendre les mesures nécessaires au profit des employés de cette société, créée en 1971.