Tunisie : Le Parlement épingle la Ligue arabe pour ses positions sur Gaza

La position officielle de la Ligue des Etats arabes au sujet de la situation à Gaza est ” faible “, tout comme elle va aux antipodes des aspirations et attentes du peuple arabe qui affiche un attachement indéfectible à la juste cause du peuple palestinien et à son combat sur la voie de l’autodétermination et au recouvrement de ses droits légitimes.

La position de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a été exprimée en clair dans le texte d’une motion parlementaire votée à l’unanimité par 123 députés et dont lecture a été donnée par le président du Parlement, Brahim Bouderbala à l’issue d’une séance plénière tenue, aujourd’hui, mardi.

Dans cette motion, les représentants ont réaffirmé leur soutien absolu à la position officielle tunisienne ” de principe ” et ” constante ” en faveur de la juste cause palestinienne, pressant la diplomatie tunisienne à jouer un rôle pionnier dans le soutien du peuple palestinien au double plan arabe et international.

Les députés ont fait part de leur fierté de ” l’épopée héroïque ” tracée par la résistance palestinienne face à la machine guerre sioniste.

Ils ont également souligné leur attachement au droit légitime du peuple palestinien à résister face à l’occupation sioniste et à la légitimité de son droit historique à libérer ses terres, exprimant leur rejet catégorique de la logique de ” justice à demi-teinte ” et de ” la politique de deux poids, deux mesures ” empruntée par l’occident.

Les élus du peuple ont par ailleurs fustigé le ” mutisme ” international face au génocide et aux crimes de guerre commis par l’ennemi sioniste dans les territoires occupés.

Ils ont également appelé les peuples du monde entier à apporter leur soutien à la juste cause palestinienne et à mettre pression sur leurs gouvernements pour qu’ils assument leurs responsabilités afin de lever le siège imposé à Gaza et mettre fin aux politiques de déplacements forcé des Palestiniens.

Dans leur motion, les députés ont saisi l’occasion pour réaffirmer leur volonté d’adopter une loi incriminant toutes les formes de normalisation avec l’ennemi sioniste.

Peu avant la lecture de la motion, le président du parlement Brahim Bouderbala a rappelé l’histoire des juifs en Tunisie, au Maroc, en Algérie et en Libye qui avaient fui les forces nazies, dénonçant une ” complicité criarde ” occidentale face aux terribles massacres perpétrés contre des nourrissons, des personnes âgées, des femmes et des jeunes en Palestine.