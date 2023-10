Retour tant attendu : Sousse reçoit une croisière de 1200 touristes après deux décennies

La ville de Sousse, se prépare à accueillir le paquebot touristique “Renaissance” pour la première fois en près de deux décennies, transportant environ 1200 passagers, dont 460 membres d’équipage.

Le navire devrait arriver au port de Sousse à 7 heures du matin le jeudi 12 octobre 2023, en provenance de la capitale maltaise, La Valette, dans le cadre de sa tournée en Méditerranée après avoir quitté le port de Marseille pour La Valette, puis Sousse, Gabès, El Kef, Skikda, Alger, Oran, Melilla en Espagne, avant de retourner à Marseille.

La plupart des touristes sont de nationalité française. Les autorités à Sousse se préparent à accueillir ce paquebot touristique afin de promouvoir la capitale du sud. Les touristes visiteront plusieurs sites de la région.

Dans une déclaration à Mosaïque FM, le délégué régional du tourisme, Fathi Zrida, a souligné l’importance de tels paquebots touristiques et de la valeur ajoutée qu’ils apportent pour promouvoir le tourisme régional, faire connaître son patrimoine et ses attractions, ainsi que leur rôle dans la stimulation de l’économie locale, en particulier parce que ces touristes ont la capacité de dépenser et d’acheter des produits artisanaux.

Il convient de noter que la médina de Sousse et ses environs ont récemment connu des opérations de nettoyage, d’embellissement, et de suppression des constructions informelles, avec l’élagage et la taille des arbres pour donner à la vieille ville une nouvelle apparence.