DIRECT SPORT – Ligue 2 (poule B) : des affiches intéressantes au menu de la 1ère journée

Les compétitions de la poule B de la Ligue 2 du football professionnel proposeront dimanche des affiches intéressantes entre des équipes tendant à un retour parmi l’élite et d’autres à accéder pour la première fois en Ligue 1.

La journée inaugurale de la poule sera ouverte ce samedi par le match avancé opposant l’ES Jerba au CS Chebba, au stade Mustapha Eddouri, à Djerba Midoun.

Pour les matches de dimanche, l’ES Zarzis, vainqueur de la coupe de Tunisie 2005, ouvrira sa nouvelle saison marquant son 90e anniversaire par la réception de l’AS Gabès. Ce derby du sud s’annonce en effet prometteur d’autant plus qu’il sera marqué par un face-à-face entre le joueur de l’ES Zarzis Younes Rached et son père, entraineur de l’AS Gabès, Mounir Rached qui avait dirigé à plusieurs reprises les sang et or du sud.

Les protégés de Naoufel Chebil et de Mounir Rached tenteront chacuns de réussir une bonne entame de la saison après avoir renforcé leurs par plusieurs recrutements.

A Moknine, le Sporting club de la place offrira de son côté l’hospitalité à l’O.Sidi Bouzid dans un match qui s’annonce difficile pour les protégés de Fadhel Chaouch après une série de matches amicaux sans victoire, contrairement aux visiteurs conduits par Mahmoud Dridi et renforcés par des joueurs de valeur, qui semblent plus favoris sur le papier pour un retour parmi l’élite.

Le Stade Gabésien, pour sa quatrième saison en Ligue 2, accueillera l’AS Réjiche qui vient de quitter l’élite. La “Stayda” conduite par Abderraouf Marzouki, est appelée à garantir la relance de l’équipe en vue d’un retour en Ligue 1, tout comme l’AS Réjiche entrainée par Mohamed Ameur Hizem qui devra promettre à ses supporters un tour d’honneur en Ligue 2 pour retrouver ensuite l’élite.

Rappelons que la Ligue 2 se dispute cette saison en deux poules de 13 équipes. Le premier de chaque poule sera promu en Ligue 1, tandis que les 12e et 13e seront relégués en Ligue Amateur, niveau 1.

POULE B

Samedi 7 octobre

A Djerba Midoun :

ES Jerba – CS Chebba arb : Hosni Naili

Dimanche 8 octobre

A Moknine :

SC Moknine – EO Sidi Bouizid arb : Montassar Belarbi

A Sfax 2 mars :

CO Kerkennah – O Médenine arb : Marouène Khamri

A Jelma :

AS Jelma – ES Rogba arb : Med Ali Karouia

A Gabès :

S. Gabésien – AS Réjiche arb : Seifeddine Ouertani

A Zarzis :

ES Zarzis – AS Gabès arb : Abdelhamid Badreddine

EM Mahdia exempte