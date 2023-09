Ministère du Transport : 67% de la flotte de bus est prête

Le niveau de préparation de la flotte de bus, en prévision de la rentrée scolaire 2023-2024, est estimé à 67%, en raison du retard enregistré en matière de mise en œuvre des programmes d’investissement relatifs aux acquisitions, de la hausse des prix des moyens de transport, et de l’augmentation des charges d’exploitation (carburant, pièces de rechange, salaires…), ainsi que des pertes résultant des actes de saccage ciblant les différents moyens de transport “, a indiqué le Ministère du Transport, un communiqué, publié vendredi.Le département a fait savoir qu’il a élaboré, en coordination avec les sociétés de transport nationales et régionales, un programme de travail adéquat qui permet d’améliorer l’offre de transport destinée aux élèves et aux étudiants, durant toute l’année scolaire.Et de préciser que les élèves et les étudiants représentent environ 46% du nombre total de voyageurs estimé à 570 millions de personnes (au cours des cinq dernières années).

Pour cette année scolaire, le nombre de passagers, parmi les élèves et les étudiants, devrait atteindre 269 millions personnes.il a fait savoir, en outre, que 2 217 lignes scolaires et universitaires ont été programmées, sur le réseau de bus (grâce à la mobilisation de 1666 bus), sur un total de 3 148 lignes urbaines sur l’ensemble du réseau de bus desservant les différents gouvernorats du pays, et ce, outre le réseau ferroviaire de la Société des Transports de Tunis, et les deux lignes de la banlieue sud et du Sahel, relevant de la SNCFT.

Le ministère a indiqué, qu’avec l’entrée en service de la ligne ” E ” du Réseau ferroviaire rapide, qui offre une capacité de 1 200 places pour chaque train, il est prévu de réaffecter un nombre de bus desservant cette ligne, à d’autres lignes.Il importe de préciser que le nombre de passagers transportés sur cette ligne, durant la période allant du 27 mars au 31 août 2023, a atteint 1 million 845 mille personnes.

S’agissant du nombre d’abonnements scolaires et universitaires, sur les lignes des sociétés de transport nationales et régionales, il devra augmenter cette année de 3%, pour atteindre les 353 mille abonnés.

Par ailleurs, le département de Transport a précisé que 159 points de vente ont été aménagés par les sociétés de transport régional pour la vente des abonnements, tout en veillant à encourager la vente d’abonnements à distance.

Des campagnes de sensibilisation ont été lancées, à cette occasion, auprès des élèves et étudiants pour acquérir leurs abonnements avant la rentrée scolaire, et les inciter à respecter les règles de sûreté et de sécurité sur les routes et à bord des bus et des trains.Le ministère n’a pas manqué de rappeler, finalement, que les prix des abonnements scolaires et universitaires n’ont pas été augmentés, depuis 2010, rappelant que l’Etat subventionne à hauteur de 90%, le prix réel de l’abonnement.