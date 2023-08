Alerte météo : anticipation d’une tempête dangereuse d’après les données climatiques

Les données du Centre arabe pour le climat indiquent qu’une dépression atmosphérique très profonde et une tempête violente sont prévues, entraînant un important et dangereux trouble atmosphérique. Cette dépression touchera principalement le nord-ouest de la Libye, la Tunisie et l’Algérie. Selon la physique du climat, l’augmentation de la température de la surface de l’eau contribue à une augmentation des taux d’évaporation, en corrélation avec une intensification des perturbations atmosphériques. Cela est dû à l’accroissement des différences de température entre la surface de l’eau et les masses d’air, ce qui renforce l’intensité des dépressions atmosphériques, des instabilités et des perturbations dans les fronts atmosphériques. De plus, la chaleur de l’eau agit comme le carburant alimentant les dépressions, les tempêtes et les ouragans, maintenant leur vigueur à mesure que la température augmente.

De plus, il est possible que la vitesse du vent augmente considérablement, provoquant une élévation des vagues et des précipitations très abondantes sont prévues, touchant des zones de la Tunisie et de l’Algérie. Ces précipitations seront accompagnées d’orages et de chutes de grêle, avec des grêlons potentiellement de grande taille et dangereux.

En raison de ces prévisions météorologiques, les centres météorologiques ont émis des avertissements sévères concernant le risque d’inondations et de crues en raison de l’intensité attendue des précipitations.