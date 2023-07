Tunisie : La possibilité d’intégrer le vaccin contre le HPV dans le calendrier national de vaccination en examen

La possibilité d’intégrer le vaccin contre les papillomavirus humains ou HPV dans le calendrier national de vaccination a été discutée vendredi entre le ministre de la santé, Ali Mrabet et des experts de la coalition régionale pour l’élimination des papillomavirus humains ou HPV et du laboratoire mondial Merck & Co pour la fabrication de médicaments et de vaccins.

Lors d’une séance de travail tenue au siège du département, l’accent a été mis sur l’importance d’intégrer le vaccin contre le HPV, qui est responsable du cancer du col de l’utérus, et ce dans le cadre du programme national de lutte contre le cancer.

Selon un communiqué publié sur la page officielle du ministère, la visite de la délégation des experts vise à examiner les moyens de coopération entre le ministère de la Santé et le laboratoire Merck & Co dans ce domaine.

A cette occasion, le ministre de la Santé a souligné l’importance de la coopération multipartite et multisectorielle dans la lutte contre les maladies cancéreuses et la prévention des facteurs à risque.

Il a également mis l’accent sur la nécessité de renforcer la sensibilisation des citoyens à l’importance du dépistage précoce de ces maladies et d’exploiter les vaccins pour assurer la prévention.

Dans ce contexte, Mrabet a rappelé l’expérience tunisienne en matière de vaccination qui lui a permis d’éliminer de nombreuses maladies infectieuses, soulignant que le département œuvrera à renforcer les capacités des professionnels de la santé à travers la mise en place de plans opérationnels dans les meilleurs délais.

De leur côté, les experts de la coalition régionale pour l’élimination du HPV et du laboratoire Merck & Co ont exprimé leur soutien aux programmes de santé tunisiens visant à lutter contre le cancer, saluant le succès de l’expérience tunisienne en matière de vaccination.