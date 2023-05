Tunisie : Appel à la présidence de la république et du gouvernement pour le recrutement des travailleurs de chantiers

Les coordinations régionales des travailleurs de chantiers ont appelé la présidence de la république et la présidence du gouvernement à parachever, comme convenu, le recrutement des travailleurs sur plusieurs tranches, de mettre fin à la situation de blocage ayant entravé le recrutement des travailleurs dans plusieurs d’entreprises publiques et ministères et de publier la liste nominative des travailleurs qui ont été recrutés.

La coordinatrice des travailleurs de chantiers âgés de moins de 45 ans Hiba Saadi a déclaré à l’agence TAP que les membres des coordinations dans les régions se sont réunis hier mercredi, pour examiner l’avancement du dossier d’emploi des travailleurs de chantiers depuis 2011 et après 2018, appelant la présidence de la république et la présidence du gouvernement à hâter le recrutement des différentes tranches des travailleurs.

Elle a appelé à la nécessité de faire bénéficier les travailleurs de chantiers ayant atteint l’âge de la retraite d’une prime leur garantissant toute les conditions d’une vie décente et d’une carte de soins gratuits.

Saadi a indiqué que les coordinations saisiront la justice nationale et internationale et organiseront des mouvements de protestation à l’échelle locale et régionale en cas de non satisfaction des demandes des travailleurs des chantiers.