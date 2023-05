Nabil Ammar à Londres, pour le couronnement du Roi Charles III

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, va représenter la Tunisie aux cérémonies officielles de couronnement du Roi Charles III et de la Reine Consort du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, qui auront lieu les 5 et 6 mai 2023 à Londres.

” Nabil Ammar a été chargé par le président de la République pour représenter la Tunisie lors de cet événement dans le cadre d’une visite de travail à Londres, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

La Reine Elizabeth II, décédée en septembre 2022, le Roi Charles III sera couronné ce samedi 6 mai, à l’abbaye de Westminster à Londres.

Plus de 2300 personnes dont chefs d’Etat ont été invitées aux cérémonies.