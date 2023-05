La CAF a, dans un communiqué publié lundi, fermement condamné le comportement indiscipliné d’une partie des supporters lors de deux matches de la Ligue des Champions de la CAF en Tunisie et au Maroc samedi soir. Il s’agit notamment des rencontres Espérance Sportive de Tunis vs JS Kabylie à Tunis et Raja AC vs Al-Ahly à Casablanca.

Le Secrétaire Général de la CAF, Veron Mosengo-Omba, a affirmé que l’affaire serait confiée aux organes compétents pour enquête et mesures appropriées après que des jets de projectiles sur le terrain aient conduit à l’interruption du match pendant plusieurs minutes.

Mosengo-Omba a déclaré : “Les scènes qui se sont déroulées à Tunis et à Casablanca sont inacceptables et nous ne pouvons pas tolérer cela dans le football. Nous condamnons avec la plus grande fermeté les actions indisciplinées de certains supporters. La CAF va confier l’affaire à ses structures judiciaires pour une enquête plus approfondie. ”

Et le Secrétaire Général de la CAF d’ajouter : “Les quarts de finale de la Ligue des Champions TotalEnergies avaient offert un spectacle éblouissant et étaient une véritable vitrine pour le football africain. Nous avons assisté à des rencontres passionnantes qui ont une fois de plus réaffirmé l’attrait des compétitions interclubs africaines.”

A noter que le ministère tunisien de l’Intérieur avait pour sa part annoncé, dimanche, dans un communiqué, qu’une enquête sera ouverte pour déterminer toutes les circonstances des actes de vandalisme survenus samedi au stade Hammadi Agrebi de Radès, à l’occasion du match opposant l’Espérance de Tunis et la JS Kabylie (1-1) comptant pour les quarts de finale retour de la Ligue des Champions d’Afrique de football.

“Suite aux actes de vandalisme qui se sont produits samedi au stade Hammadi Agrebi de Radès…à l’entrée d’un groupe de personnes par effraction à un entrepôt situé sous les gradins et à l’utilisation du matériel trouvé pour attaquer les forces de sécurité, le ministre de l’Intérieur, Kamel Feki, a autorisé l’ouverture d’une enquête pour déterminer toutes les circonstances de ces événements et les poursuites judiciaires contre toutes les personnes impliquées”, précise le communiqué.

Le ministre de l’intérieur avait effectué ce dimanche une visite d’inspection aux unités de sécurité installées au stade de Radès pour prendre connaissance de leur état de préparation, leur recommandant de bien assurer la sécurité de tous les matchs et manifestations sportives, et soulignant la nécessité de faire face à tous les actes de violence et de vandalisme et d’appliquer la loi contre tout contrevenant.