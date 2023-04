DIRECT SPORT – Espérance de Tunis vs JS Kabylie

L’Espérance de Tunis affrontera samedi à Radès la formation algérienne de la JS Kabylie avec l’espoir de valider son billet pour le dernier carré de la Ligue des champions d’Afrique de football.

Après avoir remporté la manch aller à Alger 1-0, le représentant tunisien tentera de conforter son avantage pour composter son billet pour le prochain tour et poursuivre son chemin vers un cinquième titre continental.

Même si un match nul suffirait à son bonheur, les sang et or, en équipe rompue aux compétitions africaines, ne devra pas laisser le hasard décider de son sort et sera appelée à confirmer son avantage du match aller pour mériter sa qualification en demi-finales.

Ce match sera un nouveau derby maghrébin qui opposera l’espérance de Tunis à un club algérien, après avoir rencontré le CR Belouizdad de Nabil Kouki en phase de poules à l’issue de laquelle les protégés de Nabil Maaloul ont terminé en tête de leur groupe.

Hormis l’élimination des coéquipiers de Moez Ben Chrifia la saison dernier par l’ES Sétif, le représentant tunisien a toujours dominé les débats face aux équipes élgériennes et fera cette fois en sorte de confirmer cet ascendant sans tomber dans la précipitation et la sous-estimation de l’adversaire.

Néanmoins, l’Espérance de Tunis sera amoindrie samedi par l’absence de deux joueurs clés, le Libyen Hamdou El Houni et l’Algérien Riad Ben Ayed pour blessures. Des absences de marque certes, mais cela n’empêchera pas le staff technique espérantiste de trouver les solutions de rechanges grâce au capital humain riche et efficace en présence notamment de l’expérimenté Anice Badri et du jeune Aziz Abid.

Malgré le rythme élevé des compétitions qui a affecté certains joueurs, l’effectif espérantiste auréolé d’une belle victoire mardi face à l’Etoile du Sahel, dans le clasico de la 4e journée play-off de la Ligue 1, abordera cette rencontre avec le moral au beau fixe et en toute confiance.

Les Algériens, arrivés jeudi à Tunis, tenteront de leur côté, de renverser la vapeur en dépit d’une mission qui s’annonce difficile. Ils auront l’avantage d’évoluer sans pression puisqu’ils n’ont plus rien à perdre et tout à gagner.

L’équipe qui évoluera sur un terrain voisin, bénéficiera également de l’apport de quelques 4000 supporters algériens attendus qui pourront accéder gratuitement au stade de Radès.

La rencontre dont le coup d’envoi sera donné à 20h00 sera dirigée par un trio congolais conduit par Jean Jacques Ndala.