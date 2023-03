DIRECT SPORT – Ligue des Champions et Coupe de la Confédération

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération de football aura lieu le mercredi 5 avril 2023 au Caire à partir de 19h30 (heure tunisienne), a indiqué mercredi la Confédération africaine de la discipline (CAF).

“Le tirage au sort sera retransmis en direct sur les plateformes numériques de la CAF ainsi que sur les chaines de TV partenaires”, ajoute la CAF.

Le représentant tunisien en Ligue des Champions, l’Espérance de Tunis, a assuré sa qualification en quarts de finale avant le déroulement de la sixième et dernière journée de la phase de poules, prévue vendredi et samedi.

Versé dans le groupe D, le club sang et or (10 points) accueillera ce samedi le CR Belouizdad (2e, 9 pts), également qualifié, avec l’ambition de conforter son leadership et terminer en tête du classement.

En Coupe de la Confédération, l’US Monastir, 2e du groupe D (10 pts), derrière Young Africans (20 pts) a déjà composté son billet pour les quarts.

Les équipes déjà qualifiées en quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF :

Espérance de Tunis (Tunisie), CR Belouizdad (Algérie), JS Kabylie (Algérie), Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), Raja CA (Maroc), Simba SC (Tanzanie), Wydad AC (Maroc), Al Ahly (Egypte) ou Al Hilal (Soudan).

Les équipes déjà qualifiées en quarts de finale de la Coupe de la Confédération de la CAF :

US Monastir (Tunisie), Rivers United (Nigeria), AS FAR Club (Maroc), ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire), Marumo Gallants (Afrique du Sud), Young Africans (Tanzanie), Pyramids FC (Egypte) ou Future FC (Egypte), Al Akhdar SC (Libye) ou FC Saint Eloi Lupopo (RD Congo) ou USM Alger (Algérie).