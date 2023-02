L’Internet, cet outil à double tranchant ! Il est à la fois positif et négatif, utile par certains aspects mais inutile dans d’autres…

Comme nous le rappelle le site Cnews, on peut facilement trouver les informations personnelles des personnes, et si l’on est malintentionné, on les utilise alors à des fins non recommandées. Car les appareils photos, ordinateurs, téléphones/smartphones ou autres montres connectées font partie de notre vie quotidienne.

En effet, «… les réseaux sociaux, les sites internet et les logiciels que vous téléchargez sont une véritable mine d’or concernant vos informations personnelles ».

Par conséquent, il faut se prémunir le maximum possible contre d’éventuels usages malveillants, être vigilant à propos des informations que nous mettons sur les réseaux sociaux. Pour ce faire, il suffit de suivre les dix conseils suivants qui sont à même de limiter (pas éliminer) les risques, d’après les spécialistes de Cnews.

1- Utiliser un antivirus

Aujourd’hui, il paraît impossible de passer une journée entière sans aller sur Internet, que ce soit pour regarder un film, se repérer dans la rue ou acheter en ligne. Vous faites quotidiennement ces actions sans y réfléchir, pourtant, il peut y avoir des conséquences néfastes pour vous. Avant toute chose, il faut équiper son ordinateur d’un bon antivirus.

Lorsque vous naviguez sur Internet, chaque lien sur lequel vous cliquez peut-être à risque. Il faut bien faire attention aux sites sur lesquels vous allez. Mais cela ne suffit pas toujours et un antivirus permet une protection maximisée.

2- Faire attention à ce qu’on télécharge

Les hackers sont de plus en plus doués pour vous faire télécharger des logiciels malveillants. Lorsque vous cherchez à télécharger un logiciel, plusieurs versions existent et il est difficile de les différencier. Les sites paraissent dignes de confiance, mais ce n’est pas toujours le cas. Il faut que vous téléchargiez vos nouveaux logiciels sur des sites sécurisés, ou directement sur les applications déjà présentes sur vos appareils, comme Google play ou Apple store.

Ensuite, il arrive que, lorsqu’on clique sur une nouvelle page, de nombreuses fenêtres s’ouvrent et envahissent notre écran, nous incitant à cliquer sur «accepter». Lisez bien ce que vous acceptez avant. Il peut s’agir d’une porte d’entrée à votre ordinateur qu’il sera très difficile à fermer.

3- Choisir quels cookies accepter

Quand vous vous rendez sur un nouveau site Internet, une fenêtre apparaît et vous demande si vous accepter les cookies. Même s’il est très tentant d’accepter ce biscuit rond et chocolaté, cela peut avoir des conséquences. Lorsque vous acceptez les cookies, vous autorisez le site sur lequel vous vous trouvez à sauvegarder et à utiliser vos données personnelles. C’est par exemple pour cela que quand vous cherchez une nouvelle paire de chaussures sur Internet, vous ne voyez que des publicités sur cette paire de chaussures apparaître dans vos recherches, même plusieurs semaines après.

De plus, refuser les cookies ou choisir ceux que vous acceptez ne vous empêche pas d’accéder au site Internet. Seuls certains rendent leur accès sans cookies payant.

4- Acheter sur des sites webs sécurités

Quand vous avez besoin d’acheter un nouvel objet, il est tentant de se tourner vers Internet. Vous n’avez pas besoin de vous déplacer, certains sites proposent des réductions alléchantes et le choix parait illimité. Mais attention tout de même aux sites sur lesquels vous achetez. Vous y renseignez tout de même vos données bancaires.

Pour limiter les risques, rendez-vous uniquement sur des sites sécurisés. Pour savoir si un site est sécurisé ou non, regardez dans la barre de recherche. Si les premières lettres de l’URL sont bien «https», et qu’un petit cadenas y apparaît, vous pouvez être rassurés. Sinon, faites une recherche avec le nom du site, suivie par «avis» et vous trouverez des témoignages d’utilisateurs qui vous seront très utiles.

5- Renforcer ses mots de passe

Entre vos comptes sur les réseaux sociaux, vos adresses mail, les plateformes de streaming, votre application bancaire … Le nombre de mots de passe à retenir semble infini, et il est tentant de toujours avoir le même, qui est simple à retenir, souvent avec votre prénom et votre date de naissance. Mais votre mot de passe est là pour protéger vos données, et s’il est simple à retenir pour vous, il est également simple à trouver pour un hacker.

Il faut donc faire un effort de mémoire et de créativité pour trouver des mots de passe différents et difficiles à trouver. De cette manière, vos données seront bien mieux protégées. Certains moteurs de recherche ou modèles d’appareil vous permettent de générer un mot de passe compliqué, appelé généralement «strong password». Pour vous faciliter la tâche, vous pouvez écrire vos différents mots de passe dans un carnet que vous laisserez chez vous.

6- Penser à la confidentialité

Nous avons tous tendance à partager notre vie sur les réseaux sociaux : nos photos de vacances, nos sorties entre amis, des publications qui en disent long sur ce que l’on pense … Vous pouvez souhaiter partager ces informations avec vos amis et votre famille, mais pas forcément à tout le monde. Et bien que vous ne suiviez que vos proches, ou que vous ne soyez «amis» qu’avec ceux qui le sont véritablement, ce que vous partagez peut être vu par tous.

Pour éviter que n’importe qui puisse lire vos commentaires ou voir vos photos, vous pouvez renforcer la confidentialité de vos comptes. Pour cela, il faut vous rendre dans les paramètres de votre compte sur chacun des réseaux sociaux sur lesquels vous vous trouvez.

7- Faire attention à qu’on partage sur le net

Cette tendance à partager facilement sa vie sur les réseaux sociaux peut être utilisée contre vous. Si vous ne souhaitez pas augmenter la confidentialité de vos comptes, vous pouvez toujours limiter ce que vous partagez ou aimez. Par exemple, il ne vous viendrait pas à l’idée de partager votre adresse avec des inconnus. Mais lorsque vous postez des photos de fêtes de famille que vous avez organisées chez vous, il peut arriver que vous cliquiez machinalement sur la bonne localisation qui apparaît en suite en haut de vos photos. Si la confidentialité de votre compte n’est pas renforcée, n’importe qui pourrait avoir accès à cette information.

8- Se souvenir de son code IME

Votre code IME est le numéro d’identification de votre téléphone portable. Il est unique et il est utile de le renseigner aux autorités si vous vous faites voler votre appareil. Pour connaître votre code, composez le «*#06#».

9- Utilisez un code sur votre téléphone

En cas de vol de votre téléphone, il est important d’en protéger le contenu avec un code. Il sera plus difficile et plus long pour le voleur d’avoir accès à vos données, ce qui vous laissera le temps de le désactiver à distance, et de le déclarer volé.

Comme pour vos mots de passe, ce code doit être le plus difficile possible. Évitez donc les «0000» ou votre date de naissance. De plus, de nombreux appareils proposent la reconnaissance de votre empreinte digitale ou la reconnaissance faciale.

10- Désactivez la localisation de votre téléphone

La localisation de votre téléphone peut être utile pour votre GPS, ou lorsque vous cherchez un commerce autour de vous. Mais vous n’en avez pas besoin tout au long de la journée. Pourtant, elle reste souvent activée jour et nuit.

Cela permet à n’importe quelle personne malveillante et douée en informatique de savoir exactement où vous vous trouvez. N’oubliez pas de la désactiver quand elle n’est pas nécessaire. De plus, certaines applications qui utilisent la localisation vous demandent à quel moment celle-ci doit être activée. Vous pouvez répondre «uniquement lorsque l’application est ouverte».

Source