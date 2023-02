Pour célébrer la Journée de la Fondation Bangsamoro, le festival de musique “We Are One“ s’est tenu au gymnase de l’Université d’État de Cotabato (CSU) aux Philippines le 26 janvier 2023.

Environ 3 000 étudiants de différentes écoles et organisations de jeunesse ont assisté au festival de musique pour la paix pour appeler à la cessation des guerres dans le monde, notamment en Ukraine et en Russie.

Des artistes invités, dont le célèbre YouTuber et le chanteur Mikey Bustos, ont ravi les jeunes avec leurs performances et leur présence sur scène. Les chanteurs «oppa» coréens Aiden et Jin ont également surpris le public en chantant des chansons en tagalog.

Les jeunes de Bangsamoro ont chanté avec Samraida, «Queen of Moro Songs» et Nisha Bedaña du Top 10 de la saison 2 d’Idol Philippines, et fait du rock’n roll avec des groupes locaux, The Genremen Band et The Hauz Band.

Était également présent un militant pour la paix qui a plaidé pour la consolidation de la paix à Mindanao, Lee Man-hee, président de Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL).

« J’étais ici avant et nous avons marché avec des étudiants pour la paix. Devenons tous des messagers de la paix. Alors, réalisons la paix sans guerre à notre époque et faisons-en un héritage pour les générations futures », a-t-il déclaré.

Cet événement a été organisé par Kutawato Greenland Initiatives (KGI), une organisation non partisane de la société civile qui s’est engagée à favoriser un environnement propice au développement durable dans la paix, la justice et l’égalité en fournissant des services aux secteurs vulnérables et marginalisés de la communauté.

Ses partenaires de paix, HWPL, International Women’s Peace Group (IWPG), International Peace Youth Group (IPYG), Volunteer Individuals for Peace (VIP), BARMM Government, City Government of Cotabato et SPIN Media PH, ont également participé à cet événement.

Le lendemain, le monument de la paix HWPL-VIP a été dévoilé sur le terrain de l’école de la CSU. Le Dr Sema Dilna, président de l’université de la CSU, et le Dr Ronald L. Adamat, commissaire de la Commission de l’enseignement supérieur (CHED), ont tous deux assisté à la cérémonie de dévoilement et ont exprimé leur soutien aux efforts de paix continus menés pour les étudiants de l’université comme en témoigne le monument de la paix.