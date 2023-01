L’union générale des étudiants tunisiens (UGET) a appelé à l’intensification des mouvements dans les établissements universitaires et au niveau central pour défendre les intérêts des étudiants et préserver les acquis du mouvement étudiant et de l’université publique.

Dans un communiqué publié, vendredi, l’UGET a appelé à augmenter les bourses universitaires ainsi que les aides sociales et à élargir la liste des bénéficiaires en fonction des conditions économiques et sociales.

L’union a souligné que les conditions de vie des étudiants se sont détériorées davantage par l’inflation, la cherté de la vie et l’effondrement du pouvoir d’achat, soulignant le droit des étudiants à des services universitaires à même d’atténuer les conséquences de la crise sur cette catégorie.

A cet égard, l’UGET a appelé à augmenter le budget des établissements et des offices universitaires pour développer et promouvoir l’enseignement supérieur et garantir des conditions et des prestations permettant aux étudiants de disposer d’un espace universitaire et d’institutions de services garantissant leur dignité.

D’autre part, l’organisation étudiante a critiqué la politique d’atermoiement adoptée par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans le traitement des affaires estudiantines, sa renonciation aux accords convenus et le recours à la répression contre les mouvements de protestation.

L’UGET a appelé le ministère à renouer le dialogue et à respecter les accords antérieurs afin de garantir les intérêts des étudiants, notamment l’inscription exceptionnelle des étudiants pour des problèmes de santé ou pour des raisons sociales.