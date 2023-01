A l’occasion du retour des vacances d’hiver, le ministère de l’Intérieur invite les usagers de la route à respecter scrupuleusement les règles principales de la circulation routière.

Il appelle les automobilistes à être vigilants au volant, surtout que les routes connaîtront un trafic intense à partir de ce dimanche 1er janvier.

Il les incite, également, à respecter le port de la ceinture de sécurité et la distance de sécurité et à éviter l’excès de vitesse, la conduite en état de fatigue et l’utilisation des téléphones.

Les piétons sont, de leur part, appelés à utiliser les passages qui leurs sont réservés et à tenir compte des feux de signalisation.

Pour limiter la densité du trafic au niveau de l’entrée sud de la capitale, qui connait des travaux d’aménagement, le ministère de l’Intérieur invite les automobilistes à utiliser la Route nationale n°1, soit en empruntant la bretelle menant à cité sportive de Radès vers les croisements de la Nouvelle Médina et de Chouchet Radès (Vers la vanlieue-sud et Tunis), soit en empruntant le pont Radès-La Goulette (Vers la banlieue-nord et Tunis).

Les automobilistes peuvent, également, emprunter le pont de la Cagna (sud de Tunis) en passant par le croisement d’El Ouardia 1 et 2 et se diriger ensuite vers Bab-Alioua, Avenue Moncef Bey jusqu’à la Route Z4.

Pour de plus amples détails ou informations, le ministère de l’Intérieur met à la disposition des usagers de la route les numéros de téléphone suivants :

– Police 197- Garde nationale 193- Protection civile 198