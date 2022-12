Covid-19  : La vague chinoise fait trembler le monde!

31 millions. C’est notre chiffre du jour. Et tenez-vous bien, il s’agit du nombre de personnes infectées/contaminées en Chine en une seule journée (le 29 décembre 2022). Quant aux morts, on risque de ne jamais en savoir le nombre exact…

Du coup, des pays d’Asie comme le Japon et l’Inde, mais aussi les Etats-Unis, le Canada et l’Italie ont décidé des restrictions sanitaires en provenance de Chine.

La “vague chinoise“, comme certains l’ont déjà surnommée, fait tremble le monde entier pour plusieurs raisons. D’abord, en termes sanitaires beaucoup de pays risquent d’en subir les conséquences, le manque de médicaments, mais aussi les restrictions aux voyages en provenance et vers la Chine. Et économiquement, parce que la production et par ricochet l’approvisionnement de certains produits risquent d’être sérieusement impactés.

La Preuve ? En France par exemple, certains médicaments commençant déjà à manquer dans certaines pharmacies, va prochainement commencer la “rationalisation“ de l’utilisation tout ce qui est paracétamol.

Mais le plus inquiétant dans tout ça, c’est le silence de cimetière de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Il ne nous reste plus pour nous, à notre niveau à chacun, de prendre conscience et agir en respectant les gestes barrières. Ce serait déjà ça de gagner !