Siliana-Législatives : La lutte contre la corruption et le renforcement des infrastructures routières, parmi les points abordés par les candidats

Le candidat pour la circonscription Rouhia-Makther-Kesra, Mohamed Hedi Alani poursuit sa campagne électorale par des rencontres directes avec les citoyens dans la ville de Mansoura (Délégation Kesra) au cours du marché hebdomadaire.

Parmi les principaux points de son programme, la réalisation de l’hôpital régional de Makther bloqué depuis 2012 et le renforcement de l’infrastructure de la ville avec la finalisation de la RN 4 reliant Makther et Kesra et la Route 77 reliant Makther et Hbabbsa.

Professeur d’histoire-géo dans le lycée Hachad de Makther, Hedi s’est engagé aussi à la mise en application du projet de l’agence technique de Fahs et en plus du raccordement de la région au gaz naturel.

Dans la même circonscription, Fethi Bounabi poursuit sa campagne électorale à travers le contact direct avec les citoyens durant le marché hebdomadaire de Hababsia (Délégation Rouhia).

Bounabi a mis l’accent dans son programme sur la lutte contre la corruption en plus de reformer le système éducatif en vue de valoriser les établissements éducatifs publics.

Il par ailleurs souligné l’importance de la mise en place d’une législation appuyant l’initiative privée et les petits agriculteurs.

Titulaire d’une maitrise économie- gestion et travaillant actuellement dans une entreprise privée, Bounabi a évoqué dans son programme électorale la création d’une section de protection civile à Rouhia et d’une agence de la Banque Agricole dans la délégation de Kesra.

Douze candidats dont une femme sont en lice dans la circonscription Rouhia-Makther-Kesra pour un siège dans le prochain parlement.