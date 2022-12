Le candidat de la circonscription de Skhira, Mahres et Ghriba (gouvernorat de Sfax) aux élections législatives, Habib Omrane, a rencontré ce dimanche, dans le cadre de sa campagne électorale, les citoyens de la Ghriba El Manar, Nfidha Ajel et Rabta, et leur a présenté les grands axes de son programme électoral.

Omrane, un enseignant à la retraite, a fait savoir qu’il prévoit de présenter de nouveaux programmes au profit des petits agriculteurs, dont le renforcement de l’appui financier, en facilitant l’obtention de prêts et en les aidant à faire face aux pris élevés du fourrage, des engrais et des semences.

Il a promis, aussi, de raccorder un nombre de régions au réseau de l’eau potable, d’assurer la maintenance des établissements éducatifs, et de garantir le transport scolaire dans les campagnes.

De son côté, la candidate de la circonscription de Sidi Bouzid Est- Souk Jedid, Samia Hajlaoui, fonctionnaire, a souligné, lors de sa visite dans les régions de Houamed, Farch Chih, et Zouarea (délégation de Sidi Bouzid Est) que son programme électoral porte sur le développement du secteur agricole, en identifiant des solutions aux problèmes d’irrigation et d’eau potable, et aux problèmes fonciers, et en aidant les femmes à lancer leurs propres projets pour ancrer leur indépendance économique.

Quant à la candidate Zakia Tarch (circonscription de Redeyef, Om Larayes, Metlaoui, Medhila et Sidi Boubaker du gouvernorat de Gafsa), elle a affirmé qu’elle proposera la création d’un fonds pour le développement, dont les recettes seront mobilisées pour impulser le développement dans les différentes régions de Gafsa.

Elle a fait savoir, en outre, qu’elle veillera à ce qu’une partie des recettes de la Compagnie des Phosphates de Gafsa, soit allouée au financement de projets dans des délégations du gouvernorat et au lancement de programmes pour aider les familles nécessiteuses.

Le candidat de la circonscription de Bousalem- Balta- Bouaouane (gouvernorat de Jendouba), Sami Sakouhi, a estimé qu’il faut lancer des projets qui s’adaptent aux spécificités de la région et qui offrent un nombre important de nouveaux emplois.

D’après lui, il est indispensable, également, de finaliser des projets en cours, tels que l’autoroute de Bousalem, et la zone industrielle à Roumani.

Il a promis, aussi, d’œuvrer à développer le secteur agricole et d’aider les agriculteurs à surmonter leurs difficultés, notamment en rapport avec les procédures administratives et législatives.