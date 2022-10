Bien se laver les mains permet de prévenir certaines maladies mortelles

Se laver les mains correctement permet de prévenir certaines maladies mortelles à l’instar de la diarrhée, l’hépatite, le choléra et le Covid-19, qui sont à l’origine du décès de 700 enfants par jour dans le monde, a indiqué dimanche Dr Ridha Hamza, expert en hygiène.

S’exprimant lors d’une conférence tenue, à la cité des sciences à Tunis, à l’occasion de la célébration de la 9e journée nationale du lavage des mains en milieu communautaire, Dr Hamza a souligné l’importance de bien se laver les mains au savon pendant vingt secondes et de les sécher afin de se prémunir contre les maladies virales.

Lors de cette conférence organisée à l’initiative du ministère de la Santé, en collaboration avec le bureau de l’UNICEF en Tunisie, l’expert a appelé à la nécessité de se laver les mains après chaque contact avec une surface contaminée et en cas d’éternuement et de toux.

Il a également mis l’accent sur l’importance de se laver les mains après tout contact avec un animal et avant et après chaque repas. Selon le spécialiste, l’utilisation d’un gel hydroalcoolique ne peut être en aucun cas une alternative au lavage des mains dans la mesure où il ne peut pas être efficace à 100% contre certains germes.

De son côté, la Représentante de l’UNICEF en Tunisie, Marilena Viviani a fait remarquer que la culture du lavage des mains n’est pas encore développée dans certains pays qui souffrent d’un manque de connaissances en matière d’hygiène et de santé et d’une dégradation de leurs infrastructures sanitaires notamment en milieu scolaire. En Tunisie, l’UNICEF a contribué à doter 280 établissements scolaires d’infrastructures sanitaires, au profit de 107,186 enfants, filles et garçons et cadres éducatifs, au cours de ces deux dernières années.

D’après Asma Matoussi Hidri, responsable à la direction générale de l’enfance au ministère de la Femme, un guide sur la santé en milieu préscolaire a été élaboré en collaboration avec l’UNICEF et le ministère de la Santé, ajoutant que six mille exemplaires ont été distribués au profit de jardins d’enfants. Ce guide comporte une série de conseils destinés aux instituteurs afin de préserver la santé des élèves.

Le ministre de la Santé, Ali Mrabat a, pour sa part, souligné que son département a mis en place un programme visant à promouvoir la culture du lavage des mains en Tunisie qui prévoit plusieurs activités de sensibilisation dont des journées régionales.