La Tunisie accueille le trophée de la Coupe du Monde de la FIFA™ ainsi que la légende du football David Trezeguet

Dans une ambiance de fête et de célébration, la Tunisie a accueilli, mercredi 14 septembre 2022, le trophée de la Coupe du Monde de la FIFA™, dans le cadre de sa tournée internationale organisée par Coca-Cola.

En présence de la légende du football David Trezeguet, ambassadeur de la FIFA et accompagnateur du trophée original en or massif, une conférence de presse a eu lieu dans un hôtel de la banlieue nord de Tunis annonçant tout un programme de festivités concocté à l’occasion. Des partenaires divers de Coca-Cola et de la SFBT, des milieux officiels et sportifs, des médias nationaux et internationaux, ainsi que des invités divers ont été ainsi conviés à célébrer tout au long d’une journée l’arrivée de ce trophée sportif le plus convoité au monde.

Pour Coca-Cola, cette tournée inédite du trophée original de la Coupe du Monde FIFA™ vise à mobiliser les férus du football dans le monde et à célébrer avec eux l’événement sportif le plus important et le plus attendu, quelques mois avant sa tenue à Qatar (une première dans le monde arabe). 32 pays qualifiés aux phases finales de la prochaine Coupe du Monde de la FIFA™, dont la Tunisie, ont été à l’affiche de cette tournée internationale.

Hichem Mechden, Directeur Général de Coca-Cola en Tunisie a déclaré à cette occasion « Nous sommes ravis aujourd’hui de ramener de nouveau ce trophée original de la Coupe du Monde de la FIFA en Tunisie et de partager avec nos invités divers et les fans du football des bons moments de joie, de passion et de bonheur ». Il a ajouté « Nous remercions la FIFA et tous nos partenaires pour cette confiance et collaboration fructueuse ainsi que le champion du monde David Trezeguet de sa présence avec nous à cet événement ».

Champion du monde en 1998 avec l’équipe de France et ambassadeur de la FIFA à cette tournée, David Trezeguet a, pour sa part, signalé « C’est un privilège pour moi d’être en Tunisie avec vous et de pouvoir profiter de cette ambiance festive que nous offre cette Coupe du monde. En attendant son déroulement à Qatar, je souhaite tout le succès à la sélection tunisienne dans une compétition de haut niveau qui sera normalement pleine de surprises et de défis ».

Au courant de l’année 2022, le trophée original de la Coupe du Monde de la FIFA™ devra visiter 51 pays et territoires, rapprochant Coca-Cola et la FIFA de millions de fans de football et de fédérations sportives. La Tournée du trophée de la Coupe du Monde de la FIFATM par Coca-Cola est aussi une occasion unique pour les gens de s’imprégner d’un symbole de l’histoire du football et de partager leur passion pour ce sport populaire. Les émotions de voir le trophée original de la Coupe du Monde de la FIFA™ resteront longtemps dans la mémoire des fans de football à travers le monde.

Il est à rappeler que le trophée original de la Coupe du Monde de la FIFA™ est décerné aux vainqueurs de la Coupe du Monde de la FIFATM tout en restant en possession de la FIFA. Construit en or massif, le trophée pèse 6,142 kg. Il est conçu en tant que composition de deux figures humaines tenant le globe au-dessus d’eux. Le design actuel du trophée original remonte à 1974. En tant que l’un des symboles sportifs les plus reconnus au monde et une icône inestimable, ce trophée original ne peut être touché ou tenu que par un groupe très restreint de personnes à savoir les vainqueurs de la Coupe du Monde de la FIFA™ et les chefs d’État.

Coca-Cola entretient des liens solides avec la FIFA depuis 1974. Elle compte parmi les sponsors officiels de la Coupe du Monde de la FIFA™ depuis l’édition 1978. La marque est également présente sur les panneaux publicitaires des stades de la Coupe du Monde depuis 1950. Coca-Cola soutient depuis une longue date le football à tous les niveaux et sponsorise plusieurs équipes nationales et locales.